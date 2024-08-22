Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 71 Bin İş Yerine 1 Milyar TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 71 Bin İş Yerine 1 Milyar TL Cezai İşlem Uygulandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 71 Bin İş Yerine 1 Milyar TL Cezai İşlem Uygulandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-temmuz ayları arasında 71 bin 456 iş yerini denetlediklerini ve mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 1 milyar 73 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

22.08.2024 12:43
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-temmuz ayları arasında 71 bin 456 iş yerini denetledik. Mevzuata aykırılık tespit ettiğimiz iş yerlerine 1 milyar 73 milyon TL idari para cezası uyguladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından kayıt dışı istihdam verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 71 bin 456 iş yerinin denetlendiğini ve bu denetimlerde bin 407 sahte iş yeri, 11 bin 172 kayıt dışı çalışan ve 47 bin 766 sahte sigortalı tespit edildiğini bildirdi. Açıklamasında kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz vermediklerine dikkati çeken Işıkhan, "Bu sene ocak-temmuz ayları arasında 71 bin 456 iş yerini denetledik. Mevzuata aykırılık tespit ettiğimiz iş yerlerine 1 milyar 73 milyon TL idari para cezası uyguladık. Etkin denetimlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın geleceğini koruma altına alarak sosyal güvenlik bilincini artırıyoruz. Çalışan haklarının ihlalini önlediğimiz gibi ülke ekonomisinin zarara uğramasını engelliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 71 Bin İş Yerine 1 Milyar TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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