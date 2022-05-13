Bakan Bilgin'den asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam sinyali: Temmuz ayını işaret etti! - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katılarak açıklamalarda bulundu.

Bilgin enflasyon, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuştu. ''Enflasyon fevkalade ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı" diyen Bilgin, "Dünyada da öyle Almanya'da yüzde 30 dayandı. Bunun birçok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ DE ÇALIŞMA VAR"

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

3600 EK GÖSTERGE BU AY SONU TAMAM

3600 ek göstergeyle ilgili de konuşan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" ifadelerini kullandı.