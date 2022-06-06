Bakan Bilgin: "Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak"

06.06.2022 20:41
Bakan Bilgin: "Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin, "Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin, "Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili yeni düzenlemeyi açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de canlı yayına katılarak konuya ilişkin merak edilen ayrıntılara değindi.

"5 MİLYON 300 BİN EMEKLİYİ KAPSAYAN BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Bakan Bilgin, " Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu. Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"ARALIK AYINDA YAPILAN DÜZENLEMEYLE EK GÖSTERGELERİN MAAŞLARA ETKİSİ KATLANARAK ARTACAK"

Aralık ayında da bir düzenleme yapılacağına değinen Bakan Bilgin, "Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak" dedi.

"BİZ ADİL OLANI DÜZGÜN OLANI YAPTIK"

Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık. Ben halkımızın Türkiye'nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum. Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE EYT VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DOSYASI VAR"

Bakan Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Bakan Bilgin: Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak
Bakan Bilgin: Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak

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Bakan Bilgin: 'Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak' Bakan Bilgin: 'Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 'Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak' - Son Dakika

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