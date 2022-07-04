Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması Açıklaması

04.07.2022 15:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili " Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

Bakan Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda, "EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, önlerinde acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin de "geçici işçiler" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorunu çözeceğiz. Onlara söz verdim. Öncelikli çözeceğimiz sorunlardan birisi bu. Bunun yanında kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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