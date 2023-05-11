Bakan Bilgin'den EYT'lileri sevindiren açıklama: Ay sonuna kadar herkesin maaşı bağlanacak - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den EYT'lileri sevindiren açıklama: Ay sonuna kadar herkesin maaşı bağlanacak

11.05.2023 23:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon yayında, EYT'lilerle ilgili son durum hakkında çarpıcı bilgiler verdi. 1 milyon EYT'liye maaş bağlandığını söyleyen Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EYT'de son durum, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammı hakkında konuşan Bilgin, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BİRİKMİŞ MAAŞLAR VE İKRAMİYELER HESAPLARA YATACAK"

EYT'de toplam başvuru sayısının 1,7 milyonu geçtiğini söyleyen Bilgin, "1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

Temmuz ayında yapılacak memur zammına ilişkin konuşan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİ RAHAT ETTİRECEK BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Bilgin, emekli maaşlarıyla ilgili ise "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız." açıklamasında bulundu.

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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT'lileri sevindiren açıklama: Ay sonuna kadar herkesin maaşı bağlanacak - Son Dakika


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