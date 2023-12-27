Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücret açıklaması yakında yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'i ziyaretinin ardından asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İstişareler devam ediyor. Belli olunca resmi açıklama yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları çerçevesinde TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Saat 15.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor. Belli olunca resmi açıklama yapacağız" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları gün içerisinde kabul etmesi ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. - ANKARA