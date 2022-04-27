Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "SGK İşveren Temsilciliği" uygulamasını başlatıyor - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "SGK İşveren Temsilciliği" uygulamasını başlatıyor

27.04.2022 00:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "SGK İşveren Temsilciliği" uygulamasını başlatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden sonuçlandırmak için "SGK İşveren Temsilcisi"...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden sonuçlandırmak için "SGK İşveren Temsilcisi" uygulamasını hayata geçiriyor.

Uygulama ile hitap edilen kesimler ve paydaşların talepleri dikkate alınarak çok sayıda işçi istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile sonuçlandırmak amacıyla taşra teşkilatındaki personellerin arasından "SGK İşveren Temsilcisi" görevlendirilecek. Bakanlığın sosyal güvenlik alanında yürüttüğü iş ve işlemler, SGK Merkez Teşkilatı ile 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve ilçelerde kurulu Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamına yakını elektronik ortamda gerçekleşiyor. Uygulama ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi hedefleniyor. Böylece işyerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, iş ve işlemlerin takibi yapılarak hızlı sonuçlandırılması için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki personel arasından "SGK İşveren Temsilcisi" belirlenecek. Uygulama ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde başlatılacak, sonuçlarına göre diğer il müdürlükleri de dahil edilecek.

SGK İşveren Temsilcisi; memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından 1 asil ve 1 yedek olmak üzere belirlenerek, ad, soy ad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve görevlendirilen personelin temsil durumuna ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili işyeri işverenlerine bildirilecek. Böylece belirlenen büyük işverenlerin başvuru ve taleplerine ilişkin işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması sağlanacak. - ANKARA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'SGK İşveren Temsilciliği' uygulamasını başlatıyor - Son Dakika


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