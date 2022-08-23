Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var

23.08.2022 09:50

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tek bir formül üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünkü kabine toplantısı sonrasında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru yönelten A Haber, EYT'ye ilişkin birkaç ipucu aldı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışma grupları olduğunu, yılbaşına doğru çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

"BİZ ZATEN 62 YAŞINDA ÇALIŞANLARI EMEKLİ EDİYORUZ"

EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin, " Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI KABUL EDERSE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var - Son Dakika
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