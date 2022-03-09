CAMEK fuarda ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

CAMEK fuarda ilgi odağı oldu

09.03.2022 17:26
CAMEK fuarda ilgi odağı oldu

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda sergilediği ahşap ürünleriyle katılımcıların ilgi odağı oldu.

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda sergilediği ahşap ürünleriyle katılımcıların ilgi odağı oldu.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı'na katılan Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), sergilediği ahşap ürünlerle büyük ilgi gördü. Mobilya sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla 2021 yılında Canik Belediyesi tarafından kurulan CAMEK, kursiyerler tarafından imal edilen ahşap ürünlerin sergilendiği stantta sektörle yakından ilgilenen pek çok yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de ziyaret ettiği stant mobilya sektörünün önde gelen firma yetkililerinin dikkatini çekti. CAMEK projesini kalkınma ajansınca sağlanan 2 milyon TL'lik hibe programıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, böyle önemli bir fuarda yer alarak projenin ilk yılında önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

"Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar CAMEK'te"

CAMEK'te yetişen nitelikli personelleri Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı aracılığıyla sektörle buluşturduklarını kaydeden Başkan Sandıkçı, "Mobilya sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz CAMEK projemiz kuruluşunun ilk yılında sektördeki dev firmaların yer aldığı bir fuara katılarak önemli bir başarı örneği sergilemiştir. Stantlarımızı ziyaret eden firma yetkilileri kursiyerlerimizin yapmış olduğu çalışmaları ilgiyle karşılıyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde mobilya alanında yetişmiş nitelikli personellerimizi sektörün önemli firmalarıyla buluşturup istihdama katkı sağlamış olacağız. Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar CAMEK'te yetişiyor" diye konuştu.

Dört farklı modülde eğitim

CAMEK'te dört farklı modülde eğitim verildiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

"Meslek edindirme kurslarımızda ahşap CNC operatörü, bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarım, mobilya döşeme dikiş, mobilya döşeme kesim kursları olmak üzere mobilya sektörü alanındaki dört farklı modülde eğitim verilmektedir. Kurslarımızda öncelikli olarak gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların meslek sahibi olmalarını hedefliyoruz. Böylelikle hem istihdama katkı sağlıyor hem de mobilya sektörüne nitelikli personel kazandırmış oluyoruz." - SAMSUN

CAMEK fuarda ilgi odağı oldu
CAMEK fuarda ilgi odağı oldu
CAMEK fuarda ilgi odağı oldu
CAMEK fuarda ilgi odağı oldu
CAMEK fuarda ilgi odağı oldu

YORUMLAR
500
Jandarma uyuşturucu ele geçirdi Jandarma uyuşturucu ele geçirdi 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, Dekorasyon, Samsun, Canik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CAMEK fuarda ilgi odağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: CAMEK fuarda ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement