Çameli’nde 2026 hasat sezonu biçerdöver ve patoz ücretleri belirlendi - Son Dakika
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Çameli’nde 2026 hasat sezonu biçerdöver ve patoz ücretleri belirlendi

Çameli’nde 2026 hasat sezonu biçerdöver ve patoz ücretleri belirlendi
24.07.2026 13:10  Güncelleme: 13:13
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Çameli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2026 hasat sezonunda uygulanacak biçerdöver, patoz ve balya hizmet ücretleri oy birliğiyle belirlendi. Dağlık alan biçerdöver 550 TL, düzlük 450 TL; patoz dağlık 2.000 TL, düzlük 1.700 TL; balya hizmeti 35 TL olarak açıklandı.

Çameli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, üreticiler ve hizmet sağlayıcılarının görüşleri doğrultusunda 2026 hasat sezonunda uygulanacak biçerdöver, patoz ve balya hizmet ücretleri oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Çameli Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2026 hasat sezonunda uygulanacak biçerdöver, patoz ve balya hizmet ücretleri belirlendi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ile biçerdöver operatörleri katıldı. Toplantıda üreticiler ve hizmet sağlayıcılarının görüş ve önerileri değerlendirilerek fiyat tarifesi istişare edildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından alınan karar doğrultusunda, 24 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak hizmet ücretleri şu şekilde açıklandı:

Biçerdöver (Dağlık Alan): 550 TL

Biçerdöver (Düzlük Alan): 450 TL

Patoz (Dağlık Alan): 2.000 TL

Patoz (Düzlük Alan): 1.700 TL

Balya Hizmeti: 35 TL

Toplantıda alınan kararların üreticiler, çiftçiler ve hizmet sağlayıcıları açısından hayırlı olması temennisinde bulunulurken, yeni hasat sezonunun bereketli, verimli ve kazasız geçmesi dileği paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Belediye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çameli’nde 2026 hasat sezonu biçerdöver ve patoz ücretleri belirlendi - Son Dakika

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