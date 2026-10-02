Çameli'nde ceviz ve fasulye için tavsiye fiyatları oy birliğiyle belirlendi - Son Dakika
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Çameli'nde ceviz ve fasulye için tavsiye fiyatları oy birliğiyle belirlendi

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Çameli\'nde ceviz ve fasulye için tavsiye fiyatları oy birliğiyle belirlendi
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Çameli'nde üreticilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda ceviz ve fasulye için ortalama tavsiye edilen fiyatlar oy birliğiyle belirlendi. Yaş ceviz kilogramı 50 TL, kuru ceviz 300 TL ve fasulye 180 TL olarak kararlaştırıldı; kararların üreticilere hayırlı olması temenni edildi.

Çameli'nde, üreticilerin katılımı ve ortak kararıyla ceviz ve fasulye için ortalama tavsiye edilen fiyatlar belirlendi.

Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz'un öncülüğünde yapıldı. Bölgenin önemli tarım ürünlerinin ele alındığı toplantıda, üreticilerin görüşleri doğrultusunda fiyatlar oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından tavsiye edilen ortalama fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Yaş Ceviz (Kilogram): 50 TL

Kuru Ceviz (Kilogram): 300 TL

Fasulye (Kilogram): 180 TL

Toplantı sonunda alınan kararların tüm üreticilere hayırlı ve uğurlu olması temenni edildi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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