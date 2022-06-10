Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi - Son Dakika
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Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi

10.06.2022 16:34

Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgiEDİRNE Edirne İl Müftülüğü Hüma Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu tarafından yurdun bakım ve onarımı için organize edilen hayır panayırı yoğun ilgi gösterildi.

Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi

EDİRNE Edirne İl Müftülüğü Hüma Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu tarafından yurdun bakım ve onarımı için organize edilen hayır panayırı yoğun ilgi gösterildi. Eski Cami avlusunda düzenlenen hayır panayırında bir yanda lokma pişirildi, bir yanda ise yapılan ürünlerin satışı yapıldı.

Hüma Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursiyerlerinin velileri ve personeller tarafından yapılan ürünler Eski Cami avlusundaki hayır panayırında görücüye çıktı. Lokmadan, böreğe, sarmadan, kurabiyeye kadar birçok ürünün yer aldığı hayır panayırında yoğun ilgi gördü. Cuma Namazı için Eski Camiye giden vatandaşlar, namazın ardından ise satılan ürünlerden satın alarak destek oldu.

"Cuma'nın bereketi hayır panayırımıza yansıdı"

Cuma'nın bereketi ile ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Edirne İl Müftülüğü Hüma Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu İdarecisi Nazmiye Çetin, "Bereketli satışlarımız oldu. Elde edilen gelirler kursumuzun bakım, onarım ve tadilat işlerinde kullanılacak. İlgi çok güzel oldu satışlarımız iyi gitti. Kursumuzun personeli burada lokma pişiriyor. Ayrıca velilerimizin de gönderdiği ürünlerin tamamı satıldı" dedi.

Hem öğrencilerin hem de yurdun ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bir hayır panayırı düzenlediklerini söyleyen Hüma Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu belletmeni İmren Mızrak, "Cuma vaktinin olması sebebiyle vatandaşımız büyük ilgi gösterdi. Tüm ürünlerimizi sattık. Katılan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi
Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cami avlusunda hayır için satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi - Son Dakika

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