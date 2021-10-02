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Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi onaylandı - Son Dakika

Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi onaylandı

02.10.2021 09:32
Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi onaylandı, System.String[]

Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi onaylandı.

Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çamlıca 1 HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların, ihalede 580 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ'ye işletme hakkının verilmesi uygun bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi onaylandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi onaylandı - Son Dakika
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