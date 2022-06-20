Balıkçı Onur Yiğit, "Balık fiyatları yükseldi. Sardalyanın kilosu şu anda 60-70 lira arasında değişiyor. Fiyatlar bu aralıklarda devam eder diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale'de balık tezgahlarında fiyatlar arttı - Son Dakika

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