Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
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Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

23.03.2022 08:40
Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belirlenen 8 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Söz konusu köyler Danişment, Göktepe, Karantı (Gündoğdu), Gürçeşme, Balıklıçeşme, Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Sinop'taki enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, "154 kV Hamsi RES- Boyabat TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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Devlet Su İşleri, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
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