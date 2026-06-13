Çanakkale'de "Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliği" kurulması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla "Çanakkale Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliği" kurulacak.
Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Birlik Kuruldu - Son Dakika
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