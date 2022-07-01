Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 lira oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 lira oldu

01.07.2022 08:47

Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 lira oldu Havalar balık tezgahlarını vurdu Çanakkale'de olumsuz hava şartları balık tezgahlarını vurdu.

Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 lira oldu

Havalar balık tezgahlarını vurdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de olumsuz hava şartları balık tezgahlarını vurdu. Geçtiğimiz hafta 70 lira olan sardalyanın kilogram fiyatı 120 liraya çıktı.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalyayı olumsuz hava şartları vurdu. Denizlerde 15 Nisan'da kapanan av sezonu ve rüzgarlı havalardan dolayı balıkçılar denize açılamayınca fiyatlar balık tezgahlarına yansıdı. Çanakkale balık halinde sardalya 120, olta istavrit 90, mezgit 150, kolyoz 80, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.

Çanakkale'de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, "Havaların rüzgarlı olması, gırgır ve trol teknelerine av yasağı olmasından dolayı 12-13 metreye kadar olan kayıklar çalışıyor. Onlarda rüzgarlardan etkilenerek çalışamıyorlar. Aynı zamanda balıkhaneye balık az geliyor. Gelen balığın az olması ve talebin fazla olmasından dolayı balık mezatında fiyatlar artıyor. Önümüzdeki 3-4 gün havaların esmesinden dolayı tezgahlarda yine sardalya olur ama fiyatı bu aralıklarda olur. Ama denizden ne çıkacağını bilemiyoruz, nasip meselesi" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 lira oldu - Son Dakika
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