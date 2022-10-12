Olta lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Olta lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini aldı

12.10.2022 09:06

Olta lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini aldı Çanakkale'de 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından olta ile tutulan denizlerin prensi lüfer kilosu 320 liradan balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı.

Olta lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini aldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından olta ile tutulan denizlerin prensi lüfer kilosu 320 liradan balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı.

Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonu sonrasında balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle bu dönemde palamut bolluğu yaşanırken, balık hali esnafı tarafından sezonun iyi geçeceği yönünde yorumlanıyor. Tezgahlarda palamut tane 80, hamsi 70, sardalya 80, levrek 170, çipura 130, mezgit 150, zargana 80, istavrit 100 ve çinekop kilosu 120 liradan satılıyor.

Olta lüferin kilosu tezgahlarda 320 lira

Çanakkale'de palamutun bol olduğu bu dönemde balıkçı tezgahlarında olta balıkçılıyla tutulan denizlerin prensi olarak bilinen lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkhali esnaflarında Özkan Kaşıkçı, lüferin Kasım ayında daha çok görülmeye başlayacağını belirterek, "Şu anda tezgahlarımızda balık bolluğu yaşanıyor. Palamutta bollaştı. Palamutun bol olduğu bu dönemde çinekop ve lüfer kendini göstermeye başladı. Şuanda lüferin kilogramı 320 lira, çinekop kilosu ise 120 lira, palamutun fiyatı uygun. Palamutun arkasından balık çeşitliliği başladı. Lüfer ve çinekopun bundan sonra tezgahlarda daha çok görülmesini bekliyoruz. Palamutun çok olduğu sene lüfer, çinekop ve sarıkanatta bol olur. Bu sene lüferin bol olacağını ve vatandaşın bol bol lüfer yiyeceğini düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Olta lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olta lüfer kilosu 320 liradan tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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