Çanakkale Havalimanı'ndan 10 bin yolcu! - Son Dakika
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Çanakkale Havalimanı'ndan 10 bin yolcu!

Çanakkale Havalimanı\'ndan 10 bin yolcu!
17.07.2026 11:08
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Haziran ayında Çanakkale Havalimanı'nda 10,373 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği ise 859 oldu.

Çanakkale Havalimanı'nı haziran ayında 10 bin 373 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda haziran ayında toplam 10 bin 373 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 859'a ulaştı. Yılın ilk 6 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 61 bin 179, uçak trafiği ise bin 3 bin 124'e yükseldi.

1 ayda 61 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise haziran ayında toplamda 61 ton oldu. Yük trafiğinde yılın ilk 6 aylık bilançosu toplam 514 ton oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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