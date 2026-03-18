Çanakkale Köprüsü ile 135 Milyar Lira Tasarruf

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile 4 yılda toplam 135 milyar lira tasarruf edildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, son 4 yıldır Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz karayolu ulaşımını sağladığını belirtti. Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfta bulunan 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu vurguladı.Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 3 bin 563 metre olduğunu, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metreye ulaştığını söyleyerek, "Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi. Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle birlikte toplam yükseklik 334 metreye ulaşıyor. Köprümüz dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçti" dedi. Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz karayolu bağlantısı sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, boğaz geçiş süresinin 6 dakikaya düştüğünü belirterek, köprünün ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını da ifade etti. Uraloğlu, projede kullanılan 210 bin 700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle köprünün ve otoyolun en ileri teknolojiyle donatıldığını söyledi. Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde 4 yıllık dönemde 129 milyar lira zamandan, 6 milyar lira akaryakıttan olmak üzere projenin toplamda 135 milyar lira tasarruf sağladığını ifade etti. Çevreye zararlı karbon salınımını ise 313 bin ton azalttıklarını belirtti.