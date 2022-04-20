Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı

20.04.2022 22:49

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının akabinde feribot geçişlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yapıldı. Buna göre; 95 lira olan araç geçişi 135 liraya, 6,50 olan yaya geçişi ise 10 liraya, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bir ay sonra Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., ocak ayında yaptığı yüzde 30'luk zammın ardından nisan ayında da yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı.

KAMYON GEÇİŞİ 295 LİRAYA ÇIKTI

Buna göre, 95 lira olan araç geçişi 135 liraya, 6,50 olan yaya geçişi ise 10 liraya çıktı. Firmanın sitesinde yer alan fiyat listesinde 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, tır geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
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Son Dakika Ekonomi Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
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