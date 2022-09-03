Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu! Ortada vahim bir iddia var

Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar toplayabildiğini belirten Osman Sayan, "Kendi köyümüzün meralarında yetişen ayı mantarı dediğimiz mantarı topluyoruz. Köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Kilo fiyatı değişkenlik gösteriyor 50-60 lira. Günlük bir kişi 5 ila 10 kilo mantar toplayabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Çan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor - Son Dakika

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