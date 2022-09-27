Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 18,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,04
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|19,50
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|24,50
|HTS
|Pirinç (cameo)
|Kg
|11,88
|HTS
|Buğday (yemlik kırmızı)
|Kg
|6,00
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,50
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|4,76
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|42,82
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|58,48
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|58,00
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|27,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,43
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,08
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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