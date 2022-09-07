Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,93
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|4,47
|HTS
|Yumurta
|Adet
|1,88
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|50,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|64,55
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,33
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,90
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,90
|MTS
|Kuzugöbeği mantarı
|Kg
|106,08
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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