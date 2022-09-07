Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

07.09.2022 10:22
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,93 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,93HTS
Buğday (kırmızı)Kg4,47HTS
YumurtaAdet1,88MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg64,55MTS
İnek sütüLitre7,33MTS
Koyun sütüLitre9,90MTS
Keçi sütüLitre7,90MTS
Kuzugöbeği mantarıKg106,08MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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