Çanakkale ve Balıkesir'de arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri başlıyor

Ekonomi

Çanakkale ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Biga ile Balıkesir'in Altıeylül, Kepsut ve Bigadiç ilçelerindeki toplam 38 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.