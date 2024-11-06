CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda 4 Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda 4 Ödül Kazandı

CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası\'nda 4 Ödül Kazandı

CANiK Team, Belgrad'da düzenlenen şampiyonadan 4 ödülle döndü, Alperen Kıvılcım birinci oldu.

06.11.2024 10:17
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CANiK'in bağlı bulunduğu SYS Grup bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, geleneksel olarak Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'na 4 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK'in ana sponsorluğunda, geleneksel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

12 farklı ülkeden 145 sporcunun katıldığı turnuvada, CANiK Team sporcuları, bireysel ve takım başarılarıyla dikkatleri üzerine çekerek atıcılık alanındaki ödüllerin sahibi oldu.

CANiK Team'in sporcusu Alperen Kıvılcım, şampiyonanın 4'üncü yılında da genel sıralama birinciliğini koruyarak Carry Optic Division Champion, Carry Optic Most Accurate ve High Industry ödüllerini kazandı. Takımın bir diğer yetenekli atıcısı Taha Oğuzhan Kaymak ise ESP-EX kategorisinde ikincilik ödülüne ulaştı. CANiK Team sporcuları bu yarışmayı toplamda 4 ödülle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

CANiK Team sporcuları çalışmalarına devam edecek

CANiK Team sporcuları, başarılarının ardında yer alan CANiK Academy tarafından hazırlanan özel antrenman programlarıyla çalışmalarına devam edecek. CANiK Academy'nin kapsamlı ve yenilikçi eğitim programları, sporcuların teknik yeteneklerini geliştirmelerine ve yarışmalarda üstün başarı elde etmelerine katkı sağlıyor.

CANiK, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olarak, yüksek kaliteli ve güvenilir tabancalarıyla 70 ülkeye ihracat yapıyor. CANiK Team ve CANiK Academy ile atıcılık sporuna olan desteğini sürdüren şirket, Türkiye'de ve dünya çapında atıcılık sporunun gelişimine katkıda bulunuyor.

CANiK'in küresel hedefleri doğrultusunda kurulan CANiK Team, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken, CANiK markasının yenilikçi, güçlü ve güvenilir imajını da pekiştiriyor. CANiK Team sporcuları, hem bireysel hem de takım başarılarıyla dünya genelindeki önemli atıcılık organizasyonlarında ödüller kazanarak bu alanda öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Belgrad, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda 4 Ödül Kazandı - Son Dakika

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