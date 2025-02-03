CANİK, 2024'te Savunma İhracatında 10. Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

CANİK, 2024'te Savunma İhracatında 10. Oldu

CANİK, 2024\'te Savunma İhracatında 10. Oldu

CANİK, 2024'te Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasına girdi.

03.02.2025 12:49
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Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden CANİK, 2024'te Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), 2024 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. CANiK, geliştirdiği yüksek güvenlik standartlarına sahip katma değerli ürünleriyle savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 10'uncu firma oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023'te 136 milyon dolar ihracat yapan CANiK, 2024'te bu rakamı yüzde 27 artırarak 172 milyon dolara çıkardı. Bu başarıyla savunma sanayisindeki ihracat başarısını pekiştiren firma, ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarının da katkısıyla 2025'te ihracat ve ciro performansını daha da artırmayı hedefliyor.

SYS Grup şirketleri'nin Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerinde halihazırda yıllık 460 bin tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'deki üretiminin yüzde 97,5'ini 70 ülkeye ihraç eden firma, dünyanın 20'den fazla ülkesinin ilgili kurumlarınca "devlet ihalesi kapsamında" resmi silah olarak tercih ediliyor. Yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok çözümü yurt içindeki ve yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturan CANiK, uluslararası pazardaki varlığını her geçen yıl güçlendiriyor.

"İhracat başarımızı daha da ileriye taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Utku Aral, şirketin sürdürülebilir ihracat başarısını 2024'te de sürdürerek Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aral, "2023'te ulaştığımız 136 milyon dolarlık ihracat rakamımızı yüzde 27'lik bir artışla 2024'te 172 milyon dolara yükselterek, sektörümüzdeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. En yüksek güvenlik standartlarına sahip, yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarda yarattığımız bu etki, bizi savunma sanayisinin lider ihracatçıları arasına taşımaya devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

İstikrarlı büyümelerinin en önemli faktörünün, teknolojiye yaptıkları yatırımlar, inovasyon odaklı üretim anlayışı ve küresel pazarlardaki stratejik marka konumlanmaları olduğunu vurgulayan Aral, ABD ve Birleşik Krallık'taki operasyonlarının da katkısıyla, 2025'te Türkiye'den yapılan ihracat ve ciro performanslarını daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Aral, "CANiK olarak, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki gücünü artırmaya, yeni pazarlara açılmaya ve ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sağlamaya kararlıyız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüksek kalite, yenilikçi çözümler ve stratejik iş birlikleri ile sürdürülebilir ihracat başarımızı daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, İhracat, Türkiye, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANİK, 2024'te Savunma İhracatında 10. Oldu - Son Dakika

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