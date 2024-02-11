Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları\'nda Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı gerçekleştirildi

Ekonomi

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 5 yılda mesleki istihdama yönelik ciddi yol aldıklarını belirterek, mesleki istihdamda marka olduklarını söyledi.

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), mesleki istihdamda önderliğini sürdürüyor. Canik Belediyesi, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf Sanatkarlar Odası ve Lotus Belgelendirme iş birliğiyle Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) uygulama sınavı gerçekleştirildi. CAMEK'te ücretsiz bir şekilde eğitim verilen bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarım, cnc operatörü, mobilya döşeme kesim ve mobilya döşeme dikim alanlarında gerçekleştirilen uygulama sınavında başarılı olan vatandaşlar, meslek sertifikalarının sahibi oldu.

CAMEK'te mesleki eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza, CAMEK'te oluşturduğumuz atölyelerimizde uygulamalı bir şekilde mesleki istihdama yönelik eğitim veriyoruz. 5 yılda binlerce vatandaşımızı meslek sahibi yaptık. Mesleki İstihdamda marka olduk. İlerleyen süreçte de vatandaşlarımızı farklı eğitim modüllerinde ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN