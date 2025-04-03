CANiK, LAAD 2025\'te Yeni İş Birlikleri Kurdu

CANiK'in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Güney Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025'te ürünlerini sergileyip yeni iş birliklerine kapı araladı.

Güney Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025 – Latin America Aerospace & Defence, Rio de Janeiro'da başladı. Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika'daki büyük askeri alım projelerinin şekillendiği LAAD 2025, 4 Nisan'a kadar bölgedeki aktörleri, sektördeki global tedarikçileri ve karar vericileri buluşturacak.

Türk savunma sanayinin öncü markası CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri de bölgedeki iddialarını ortaya koymak amacıyla LAAD 2025'te boy gösterdi. Grup şirketleri CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems, fuarda güncel ve bölgedeki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü çözümlerini tanıttı. Fuarda çeşitli ülkelerden farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yeni iş birlikteliklerine imza atan CANiK, bunların da etkisiyle Brezilya başta olmak üzere bölge ülkelerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

CANiK, Brezilya Ordusu'nun 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak bu pazarda önemli bir başarı elde etti. CANiK, bu başarıdan aldığı güçle bireysel ve ağır silahlardaki geniş ürün yelpazesini fuarda ortaya koydu. Uzun yıllardır 30x113mm topçu mühimmatlarını aktif olarak kullanan Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun ilgisini çeken bir diğer ürün ise, grup şirketlerimizden AEI Systems tarafından üretilen, düşük geri tepme özelliği ve ayarlanabilir atış hızına sahip VENOM LR 30x113mm orta kalibre top oldu. UNIROBOTICS ise diğer grup şirketlerinin ortaya koyduğu silah sistemlerini güvenilir ve etkin birer platforma dönüştüren uzaktan komutalı silah kuleleri ile ilgi odağı oldu.

"Türk savunma sanayisini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

SYS Grup - CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, fuara ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde grup şirketlerinin ürünlerinin bölge ülkeleri tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini, bunun yansımalarını da fuardaki ilgiyle gördüklerini söyledi. Grup şirketlerinin ne kadar başarılı ve güvenilir bir tedarikçi olduğunun ev sahibi Brezilya tarafından da tescillendiğini vurgulayan Aral, buradaki başarının bölge ülkelerinde yeni fırsatlara kapı araladığını belirtti. LAAD 2025'in grup şirketleri açısından çok verimli geçtiğini dile getiren Aral, fuarda temelini attıkları iş birliklerini takip ederek bunları kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürme gayretinde olacaklarını ifade etti. Aral, "LAAD 2025'te gördüğümüz ilgi grup şirketlerinin ne kadar doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize duyulan güveni sürdürmeye, Türk savunma sanayisini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL