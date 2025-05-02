Canik'te 2025 Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Mayıs - Son Dakika
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Ekonomi

Canik'te 2025 Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Mayıs

Canik\'te 2025 Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Mayıs

Samsun'un Canik ilçesinde 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Ödemeler çeşitli yöntemlerle yapılabiliyor.

02.05.2025 11:03  Güncelleme: 11:07
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik ilçesinde 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Canik'te 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vatandaşlar, 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan vergi ödemelerini Canik Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan tahsilat servisinden, Canik Belediyesi resmi internet sitesinde yer alan E-Belediye bölümünden veya iletişim bölümünde yer alan iban numarasına EFT-Havale yoluyla, E-Devlet aracılığıyla ve Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden 7/24 kolaylıkla yapabiliyor.

Son tarih 31 Mayıs

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından mükelleflere 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs tarihi olduğu hatırlatılırken, vatandaşların vergi ödemelerine ilişkin sorularını belediyenin mail adresi üzerinden iletebileceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Canik'te 2025 Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Mayıs - Son Dakika

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