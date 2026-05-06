Çankırı'da Genç Veteriner Projesi

06.05.2026 00:40
KUZKA desteğiyle genç veteriner teknisyenleri, hayvancılığa nitelikli iş gücü sağlıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen proje, genç veteriner sağlık teknisyenlerini istihdama kazandırırken, Çankırı'da hayvancılığın ihtiyaç duyduğu eğitimli insan kaynağını yetiştirerek sektörün gelişimine ivme kazandırıyor.

Çankırı'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Genç Veteriner Sağlık Teknisyenleri İstihdama Kavuşuyor" projesi hem genç işsizliğine çözüm üretmeyi hem de bölgedeki hayvancılık sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor. Çankırıİl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sağlanan destekle, büyükbaş hayvancılığa yönelik kurulan modern eğitim altyapısı sayesinde, gençler uygulamalı eğitimlerle sektöre hazırlanıyor. Proje çerçevesinde kurulan tesiste, sağım hijyeninden sürü yönetimine kadar geniş bir alanda eğitim imkanı bulan gençler, modern süt işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman açığını kapatıyor. Eğitimlerini tamamlayan gençlerin doğrudan istihdama yönlendirilmesiyle, hem işletmelerin verimliliğinin artırılması hem de kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

"Bu proje ile gençlerimizi doğrudan üretimin içine dahil ediyoruz"

Projeyle ilgili sahada incelemelerde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, projenin bölge açısından stratejik önemine dikkat çekerek, "Bu proje ile gençlerimizi doğrudan üretimin içine dahil ediyoruz. Tarımsal alanda işletmelerinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yerelden karşılamayı hedefliyoruz. Çankırı'da hayvancılığın sürdürülebilir ve verimli bir yapıya kavuşması için bu tür yatırımları kritik görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin, ülke genelinde ve TR82 Bölgesi özelinde son yıllarda artan modern büyükbaş hayvancılık yatırımlarına güçlü bir insan kaynağı desteği sunması bekleniyor. Özellikle gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesiyle hem göçün azaltılması hem de yerel ekonominin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün artırılması öngörülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

