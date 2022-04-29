Kastamonu'da ihracat azaldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Kastamonu'da ihracat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 4,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu'nun Mart 2021 ihracat verilerini açıkladı. Dış ticaret istatistiklerine göre Kastamonu ihracatında Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azalma yaşandı. Aylık ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,6 azaldı.

Dış ticaret hacmi 26,8 milyon dolar oldu

Dış ticaret istatistiklerine göre Kastamonu'da dış ticaret hacmi Mart ayında 26 milyon 795 bin dolar oldu. Mart ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada aylık toplam ihracatın yüzde 29,7'sine denk gelen 4 milyon 473 bin dolar ile 'materyallerin geri kazanımı' ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 3 milyon 982 bin dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı ürün grubu ve 3 milyon 174 bin dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatı ürün grubu yer aldı. Mart ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 42 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 60 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatın ilk üç sırasında 5 milyon 701 bin dolar ile kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı ürün grubu, 1 milyon 617 bin dolar ile dokuma ürün grubu ve 1 milyon 181 bin dolar ile maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı ürün grubu yer aldı.

İhracatta Belçika ilk sırada yer aldı

Mart ayında Kastamonu'dan 45 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada 4 milyon 473 bin dolar ile Belçika yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 2 milyon 75 bin dolar ile Güney Kore, üçüncü sırada ise 1 milyon 744 bin dolar ile Almanya yer aldı. Ayrıca, Mart ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 5 milyon 718 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 383 bin dolar ile İtalya ve üçüncü sırada 686 bin dola ile Almanya yer aldı. Mart ayında Kastamonu'ya 42 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - KASTAMONU