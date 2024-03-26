Çankırı, Kastamonu ve Sinop İlleri İşsizliğin En Düşük Olduğu Bölge

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çankırı'nın da içerisinde yer aldığı TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop) bölgesi, işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işgücü istatistiklerini paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 oldu. Bu işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu bölge oldu. Bölgede, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre 1,1 puanlık azalışla %3,5 olurken bu oran ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumuna geldi. Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 7,3 seviyesine gelirken işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu. - ÇANKIRI
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da tarım şehri olabilecek kapasite bulunduğunu belirterek, "Tarım planlaması yapılabilir. İnşallah birçok ziraat mühendisi, veteriner alacağız. Ankara üretecek, Ankara tüketecek." dedi. Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ile Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğini (AHİD) ziyaret etti.
Edirne Valiliği, kentte hala halk tipi ekmeğin kilogram fiyatının 37,50 TL ve 200 gram ekmeğin de 7,50 TL'den satıldığını açıkladı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak'ın daha önce duyurduğu 10 TL'lik fiyat artışı henüz valiliğe ulaşmadı.
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, kilogramı 50 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı. Pazarcılar, mevsim ve maliyet göz önüne alındığında fiyatların normal olduğunu belirtiyor. Yerli karpuzun çıkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin yanlışlarının düzeltilmesi için çalışacaklarını ve umutlarını kesmeyeceklerini belirtti. Babacan, seçimlerin iktidara bir uyarı niteliği taşıyacağını ve DEVA'nın alacağı her oyun güçlü ekonomi, özgür ve adil bir ülke isteğini simgelediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası SGK'dan bir hamle daha geldi. Yapılan açıklamaya göre SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde bankalar tarafından 5 bin TL promosyon ödenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'in özel sektör yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirtti. Özellikle tekstil alanında Bitlis, bölgenin üretim merkezi haline geliyor.
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis programı kapsamında düzenlenen bir iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler'in terörden temizlendiğini ve huzur ortamının hakim olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin her alanda yatırımlarla büyüdüğünü ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon konularında olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Yılmaz, Bitlis'e yapılan yatırımların artmasıyla birlikte turizm ve ticaretin de geliştiğini söyledi.
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