Çankırı kaya tuzuna katma değerli yol haritası

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü kaya tuzunun ekonomik değerini artıracak kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak. Çankırı Belediye Başkanlığınca yürütülecek çalışma ile kaya tuzunun gıda, kozmetik, sağlık, turizm ve sanayi sektörlerinde daha etkin değerlendirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve bölgesel kalkınmaya katkısının artırılması hedefleniyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında Çankırı Belediyesi'nin "Çankırı Kaya Tuzu Ürünü İçin Yol Haritası Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti" projesine sağlanacak destekle, kentin önemli yer altı zenginliklerinden biri olan kaya tuzunun katma değerli üretim ve ticarileştirme süreçleri için stratejik bir rehber oluşturulacak.

Tuzda, yatırım öncelikleri ve uygulanabilir projeler ortaya konulacak

Proje kapsamında öncelikli olarak mevcut durum analizinin, ardından yerel paydaşların katılımıyla ürün analiz çalıştayı gerçekleştirilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanacak raporlar, Çankırı kaya tuzunun üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar tüm süreçleri kapsayan kapsamlı bir yol haritasına dönüştürülecek. Bu kapsamında üretim, işleme, pazarlama ve ihracat kapasitesi analiz edilirken, katma değerli ürün geliştirme fırsatları ortaya konulacak. SWOT analizleri, değer zinciri değerlendirmeleri ve markalaşma stratejileriyle desteklenecek çalışma sonucunda yatırım öncelikleri belirlenecek ve uygulanabilir proje önerileri geliştirilecek.

"Çalışma sonucunda en az 5 uygulanabilir yatırım ve proje önerisinin geliştirilmesini hedefliyoruz"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, hazırlanacak yol haritasının, ÇankırıkKaya tuzunun yalnızca ham madde olarak değil, yüksek katma değer üreten bir ekonomik ürüne dönüşümü hızlandırmasını beklediklerini açıkladı. Eraslan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler" programının "81 İl 81 Ürün" kapsamında geliştirilen çalışmalar arasında da yer alan tuzu artık ham madde olarak değil katma değerli ürün olarak görüyoruz. Çalışma sonucunda en az 5 uygulanabilir yatırım ve proje önerisinin geliştirilmesi, ürünün farklı sektörlerde kullanım potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yatırımcılara yönelik somut fırsat alanlarının belirlenmesi bekliyoruz" diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de, "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na destekleri için teşekkür ediyoruz. Çankırı için kaya tuzunun başkenti diyoruz. Çankırı Belediyesi olarak kaya tuzunu sadece sofralık tuz olmaktan çıkarıp katma değerli ve yenilikçi ürünlere dönüştürmek amacıyla hazırladığımız projemizin sözleşmesini ajansımızla imzaladık. Bu destek sayesinde tuz madeninin geniş kullanım alanlarından yararlanılarak geliştirilecek yeni ürünlerin Çankırı, Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını hedefliyoruz. Projemizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KUZKA tarafından sağlanan teknik destek sayesinde hazırlanacak stratejik yol haritasının yalnızca yerel üreticilere değil, kooperatiflere, işletmelere, yatırımcılara ve kamu kurumlarına da rehberlik etmesi amaçlanıyor. Yol haritasının uygulanmasıyla birlikte yeni iş modellerinin geliştirilmesi, üreticilerin gelir düzeyinin artırılması, markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdam imkanlarının genişletilmesi bekleniyor. - ÇANKIRI