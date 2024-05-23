Çankırı ve Kastamonu\'da Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Açıklandı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı ve Kastamonu'da Ocak-Mart aylarında yapı ruhsatı verilen bina sayısı 154 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2024 yılının Ocak - Mart aylarında bina sayısı 37, daire sayısı 227, toplam yüzölçümü ise 119 bin 598 metrekare oldu.

Kastamonu'da ise belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2024 yılının Ocak - Mart aylarında bina sayısı 117, daire sayısı 905, toplam yüzölçümü ise 147 bin 326 metrekare oldu. - ÇANKIRI