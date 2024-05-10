Çardak Havalimanı Nisan Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ekonomi

DHMİ Genel Müdürlüğü Çardak Havalimanı'nın Nisan ayında hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. DHMİ verilerine göre Çardak havalimanı 1 ayda 36 bin 651 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ tarafından yapılan açıklamada iç hat yolcu trafiği 30 bin 410, dış hat yolcu trafiği ise 6 bin 241 olarak gerçekleşti. Çardak Havalimanı Nisan ayı toplamında 36 bin 651 yolcuya hizmet verdi. DHMİ tarafından yapılan açıklamanın devamında, "Nisan ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 380, dış hatlarda 34 olmak üzere toplamda 414'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda 390 ton oldu" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Yılın ilk 4 aylık dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 152 bin 570, uçak trafiği 1 bin 783, yük trafiği ise bin 512 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. - DENİZLİ