Çarşamba Belediye Başkanı Dündar, ÇTB'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Çarşamba Belediye Başkanı Dündar, ÇTB'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Çarşamba Belediye Başkanı Dündar, ÇTB\'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Çarşamba'da Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ÇTB Başkanı Selim Yılmaz ve yeni meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede ilçenin ekonomik gelişimi, fındık ve kivi üretimi ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, ilçe için ortak hedeflerinin Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücünü daha ileri taşımak olduğunu söyledi.

Samsun'un Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni Meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya'nın da yer aldığı ziyarette, ilçenin ekonomik gelişimi, fındık ve kivi üretimi, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Dündar, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni meclis üyelerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. İlçenin tarımsal ve ticari potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve Çarşamba ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle bölge ekonomisinin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın üretim, kalite, pazarlama ve ticari değerinin geliştirilmesi ile üreticilerin karşılaştığı sorunlar gündeme geldi. Bunun yanı sıra Çarşamba kivisinin markalaşması ve ticarileştirilmesine yönelik daha önce başlatılan çalışmalar da değerlendirildi.

Ziyarette, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ilgili kurumların iş birliğiyle hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Kivi Üreticileri Buluşması'nda ele alınan konular yeniden gündeme getirildi. Fındık ve kivi başta olmak üzere ilçede yetiştirilen tarımsal ürünlerin ekonomik değerinin artırılması, üretimden pazarlamaya uzanan süreçlerin geliştirilmesi ve Çarşamba'nın tarımsal gücünün ticari kazanımlara dönüştürülmesi konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

"Ortak hedefimiz Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücünü daha ileriye taşımak"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, "Çarşamba, verimli toprakları, güçlü tarımsal üretimi ve ticaret potansiyeliyle bölgemizin önemli merkezlerinden biridir. Başta fındık olmak üzere ilçemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerin hak ettiği ekonomik değere ulaşması, üreticilerimizin desteklenmesi ve ticaretimizin daha da geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çarşamba kivisinin markalaşmasına yönelik yürütülen çalışmaları da bu açıdan önemsiyoruz. Belediye Başkanlığımız, Ticaret ve Sanayi Odamız ve ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek ilçemize değer katacak çalışmalara katkı sunmayı hedefliyoruz. Ortak amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, ticaretimizin güçlendiği ve Çarşamba'nın ekonomik potansiyelinin daha ileriye taşındığı bir gelecek oluşturmaktır" dedi.

Ziyarette ayrıca Çarşamba'nın tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve ilçeye ekonomik katkı sağlayacak projelerde ortak hareket edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Ayrıca ziyarete Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam ile Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Ahmet Güler, Ziyacan Öztekin, Mustafa Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar iştirak etti.

Kaynak: İHA
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