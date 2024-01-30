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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine doğru budama eğitimi verdi - Son Dakika
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine doğru budama eğitimi verdi

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, 'Fındık bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi' kapsamında fındık üreticilerine doğru budama eğitimi verdi. Ziraat mühendisleri, fındık budamada dikkat edilmesi gereken hususları anlatırken, gençleştirme, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da bilgi aktardı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine doğru budama eğitimi verdi
30.01.2024 - 16:39,
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından fındık üreticilerine 'doğru budama eğitimi' verildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerince 'Fındık bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi' kapsamında Yukarı Donurlu Mahallesi'nde üreticilere fındık budamada dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Gençleştirme ve gübreleme konusunda bilgiler aktaran ziraat mühendisleri, üreticilere fındıkta hastalık ve zararlılarla mücadeleyi de anlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine doğru budama eğitimi verdi - Son Dakika
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