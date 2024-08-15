Çarşamba Ovası'nda Fındık Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba Ovası'nda Fındık Hasadı Başladı

Çarşamba Ovası\'nda Fındık Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındığın Çarşamba Ovası'nda hasadına başlandı. Fındık, bahçelere serilen file örgüler sayesinde kolayca toplanıyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu yıl 114 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini açıkladı. Ayrıca, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

15.08.2024 18:20
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Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında ilk sırada bulunan fındığın Çarşamba Ovası'nda hasadına başlandı.

Ovada fındık, bahçelere serilen file örgüler sayesinde kolayca toplanıyor. Sabah saatlerinde bahçelerine giren çiftçiler, fındığı silkeleyerek filenin üzerinden topladıktan sonra çuvallara koyuyor. Toplanan fındıklar traktör kasalarına konularak kurutulmak için harmana götürülüyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'da 1 milyon 240 bin dekar alanda fındık üretimi yapıldığını söyledi.

Fındığın alt kuşak, orta kuşak ve bir üst kuşak denilen alanlarda farklı tarihlerde hasadının yapıldığını anlatan Sağlam, "Bu yıl 114 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz. Ama ihracatçı firmalar 116 bin ton gibi bir rekolte bekliyor. Toplamda Türkiye genelinde Ordu'dan sonra en çok fındık üretimi yapan il olarak ikinci sıradayız. Çarşamba Ovası'nda hasat ağustos ayının 15 ile başladı. Ama alt kesimlerde 8 Ağustos'ta başladı. Bir üst kuşak dediğimiz bölgeler var orada da 23 Ağustos'ta hasat başlayacak." dedi.

Sağlam, fındık bahçelerinde file sistemi oluşturulmasının hasatta kolaylık sağladığına işaret ederek, "Filelerin yüzde 50'sini Bakanlığımız sağlıyor, yüzde 50'sini ise çiftçimiz ödüyor. Hasatta hem aflatoksinsiz hem de işçi maliyeti bu şekilde düşüyor. Çiftçilerimiz müracaat etsin ve filelerden alsınlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kahverengi kokarca ile mücadele devam edecek

Karadeniz Bölgesi'nde özellikle nemli alanlarda kahverengi kokarcanın bulunduğuna işaret eden Sağlam, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl kahverengi kokarca ile çok mücadele ettik. Bu yıl fındık bahçelerimizde daha az ama biz hasat sonrasında hemen mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele durmayacak. Bahçelerimizde bir tane kahverengi kokarca kalmayana kadar devam edeceğiz. Çiftçilerimizin mücadeleye bizimle birlikte devam etmelerini istiyoruz."

Fındık üreticisi Kamil Özay ise yıllık ortalama 6 ila 8 ton arasında fındık üretimi yaptığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ovası'nda Fındık Hasadı Başladı - Son Dakika

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