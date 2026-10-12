Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı, KYK ve Denetimli Serbestlik müdürlerini ağırladı - Son Dakika
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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı, KYK ve Denetimli Serbestlik müdürlerini ağırladı

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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı, KYK ve Denetimli Serbestlik müdürlerini ağırladı
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Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Selim Yılmaz, KYK ve Denetimli Serbestlik müdürlerini ağırladı. Ziyarette kurumlar arası iş birliğinin ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi için önemi vurgulandı, gençlerin eğitim ve istihdamı ele alındı.

Çarşamba İlçe KYK Müdürü Oktay Gelmez ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ve Müdür Yardımcısı Murat Koç, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni dönem meclis üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Başkan Yılmaz, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından düzenlenen ziyaretlerde, yeni döneme ilişkin başarı temennilerinin yanı sıra ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaların önemi ele alındı.

"Kurumlar arası iş birliği, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor"

Ziyaretlerde değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, kamu kurumlarıyla güçlü iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmaya önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba'mızın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi, kurumlarımızın ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesiyle mümkündür. Ticaret Borsası olarak yalnızca ticari faaliyetlere değil, ilçemizin eğitimine, istihdamına ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara da önem veriyoruz. Yeni dönemde kamu kurumlarımızla mevcut iş birliklerimizi güçlendirerek Çarşamba'mıza değer katacak projelerde birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz."

Gerçekleştirilen görüşmelerde, gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kurumlar arası ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Selim Yılmaz, ziyaret ve iyi dilekleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek yeni dönemin Çarşamba Ticaret Borsası ve ilçe adına hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Ahmet Güler, Mustafa Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar hazır bulundu.

Kaynak: İHA
Kredi Yurtlar KurumuSelim YılmazEkonomiGüncelSon Dakika

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