Çarşamba Ticaret Borsası Fındık Ticaretini Artırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Fındık ticaretinin artırılması, korunması ve geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, yönetim ve meclis kurulu üyeleri Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı ziyaret etti. Yılmaz, Belediye Başkanı Dündar'a yapılan ziyarette yaptığı konuşmada, Çarşamba'nın seçimsiz bir dört yıl geçireceğini vurgulayarak, Çarşamba'yı daha da ileriye götürecek çalışmalar için başta tarımsal yatırım faaliyetlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak, fındık ticaretinin artırılması, korunması ve geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin verimli tarım alanlarının değerini korumak ve artırmak adına belediyemiz ile yapacağımız ortak çalışmalara hazırız" diye konuştu.

Çarşamba'nın gündem konularının ele alındığı ziyarette Başkan Dündar, Çarşamba'nın ticari hayattaki canlılığın önemli bir oranının fındık ticareti olduğunu ifade ederek borsa ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Ziyarette Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şevket Zeren ve Selim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık ve Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Tescil Memuru Oğuzhan Kılınç eşlik etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ziyaretin ilerisi için atılacak güzel adımların bir başlangıcı olduğunu söyledi. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise misafirperverliklerinden dolayı Dündar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN