Çarşı pazarda bayram hareketliliği - Son Dakika
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Çarşı pazarda bayram hareketliliği

01.05.2022 00:58
Çarşı pazarda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda hareketlilik yaşandı.

Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşın bayram alışverişi esnafın da yüzünü güldürdü.

Samsun'da bayram alışverişine yağmur da engel olamadı. Vatandaşlar alışveriş için Mecidiye Çarşısı'na akın etti. Yağmur altında tıklım tıklım görüntülere sahne olan çarşıda, bayrama yeni kıyafetlerle girmek isteyenler bütçelerine uygun ürünleri tercih etti. Esnaf bayram nedeniyle işlerinin açıldığını belirtti.

Esnaf Özcan Kök, "Bayram öncesi biraz hareketliliğimiz oldu. Son 2 gün kaldı. Piyasada bir hareketlenme var. Halkımız biraz alışverişe yöneldi. 1 haftadan beri pek hareketlilik yoktu ama son 2 gün kala insanlar dışarı çıktı. Yağmur olmasına rağmen bayram heyecanı, alışverişi devam ediyor. İşlerimiz güzel. Çoğu esnaf bayramı bekliyordu. Bu bayram biraz nefes almamızı sağladı" dedi.

Vatandaşlardan Nufer Asıllı, "Herkes gibi biz de alışveriş yaptık. Bayram yoğunluğu oluyor tabi. Yarın artık Ramazan'ın son günü. Baktığınızda herkes cıvıl cıvıl, kıpır kıpır. Samsun ayrı bir güzel. Biz de bu alışverişe eşlik edelim istedik. Dün tatlı almıştık. Bugün de onun haricinde eşofman ve tişört aldık. Fiyatlar gayet uygundu" diye konuştu. - SAMSUN

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Ramazan Bayramı, alışveriş, Samsun, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşı pazarda bayram hareketliliği - Son Dakika


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