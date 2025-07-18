Castrol'den Döngüsel Yağ Ekonomisi Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Castrol'den Döngüsel Yağ Ekonomisi Programı

18.07.2025 10:44
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Castrol, kullanılmış yağların yönetimini geliştiren 'Castrol Daha Döngüsel' programını başlattı.

Castrol, Türkiye'de kullanılmış yağların daha verimli yönetilmesi ve döngüsel ekonomiye entegre edilmesi amacıyla geliştirdiği "Castrol Daha Döngüsel" programını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanılmış yağ ekonomisinin dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen programın teknik altyapısı, ileri düzey yeniden rafinasyon teknolojileriyle öne çıkan TAYRAŞ işbirliğiyle desteklenecek.

Türkiye'de her yıl önemli miktarda kullanılmış yağ ortaya çıkmasına rağmen bunların yalnızca sınırlı bir bölümü, doğru şekilde geri kazanılabiliyor. Castrol, kullanılmayan potansiyeli harekete geçirerek, kullanılmış yağların değer zincirine yeniden kazandırılmasını kolaylaştıracak sistem oluşturmayı hedefliyor.

Castrol'ün hayata geçirdiği yeni program, kullanılmış yağların toplanması, yeniden baz yağa dönüştürülmesi ve daha düşük karbon ayak izine sahip yeni madeni yağların üretilmesini kapsıyor.

Programa katılan işletmeler, gönderdikleri kullanılmış yağ miktarına orantılı olarak bedelsiz Castrol ürünleri alacak. Bu sayede, hem çevresel katkı sağlanacak hem de işletmelere ekonomik fayda sunulacak.

Girişim, Castrol'ün yüksek standartlarının paralelinde daha verimli ve döngüsel bir yaklaşımı sektörle buluşturuyor. Böylece Castrol, iş ortakları için değer yaratırken, sektör genelinde sürdürülebilirliğe yönelik daha geniş kapsamlı bir dönüşüme de katkı sağlıyor.

"Rafine edilmiş yağ kullanım hacmini artırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, sektöre öncülük ederek yeni bir iş modeli ortaya koymalarının önemli olduğunu, programı Türkiye genelinde hayata geçirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Tatlısöz, "Türkiye'de bir ilk olan bu program işletmeler için kullanılmış yağların geri kazanım sürecini kolaylaştırırken, aynı zamanda Castrol ürünlerine erişim imkanı da sunuyor. Programa ilk katılanlar arasında Ford Yetkili Servisleri yer aldı. Önümüzdeki dönemde daha geniş kapsama ulaşmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimin yaygınlaşmasının ardından yeniden rafine edilmiş yağ kullanım hacmini artırmayı amaçladıklarını belirten Tatlısöz, programın Türkiye'de döngüsel yağ ekonomisinin oluşumuna katkı sağlayan önemli bir adımı temsil ettiğine değindi.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk de programın, Ford'un sürdürülebilirlik hedefleri açısından güçlü bir adımı teşkil ettiğini ve işletmeler için ekonomik katma değer sağladığını kaydetti.

Yücetürk, "Ford Türkiye olarak bu vizyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yetkili servislerimiz aracılığıyla döngüsel yağ ekonomisine katkı sağlarken, kaynakların daha verimli kullanımını da destekliyoruz. Bu işbirliği, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda atılmış somut bir adım olmasının yanı sıra sektörümüzde daha düşük karbon ayak izine sahip iş modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Tayraş Baz Yağ Rafineri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Afşin de işbirliğinin, Türkiye'de kullanılmış yağların geri kazanımı konusunda değerli bir örnek teşkil ettiğini aktararak, "Kullanım ömrünü tamamlamış yağların ileri teknolojiler kullanılarak daha düşük karbon ayak izine sahip baz yağlara dönüştürülmesi, hem ekonomik değer yaratıyor hem de Türkiye'de daha döngüsel bir yağ ekonomisinin temellerinin atılmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Castrol'den Döngüsel Yağ Ekonomisi Programı - Son Dakika

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