Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini sürdürüyor - Son Dakika
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Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini sürdürüyor

23.04.2022 11:01
Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini sürdürüyor

Madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini geliştirerek sürdürmeye devam ediyor.

Madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini geliştirerek sürdürmeye devam ediyor. Yapılan anlaşma kapsamında Yüce Auto, SKODA araçları için 5 yıl daha markanın madeni yağlarını tercih ederek müşterilerine tavsiye edecek.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye'nin önemli otomotiv distribütörlerinden biri olan Yüce Auto ile iş birliğini 5 yıl daha uzatacak anlaşmayı imzaladı. Bu iş birliği kapsamında otomotiv distribütörü, SKODA markalı araçlara, 25 yıldan fazla süredir olduğu gibi yetkili servislerinde markanın ürünlerini tavsiye edecek.

Otomotiv distribütörü ile iş birliklerini 5 yıl daha uzatacak anlaşmayı imzalamaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "Türkiye çapında 46 yetkili satıcı ve 51 yetkili servis noktasına sahip olan otomotiv distribütörü ile uzun yıllara dayalı bir iş birliğimiz var. Sağlam temellere dayanan çalışma ortaklığımızı geliştirerek 5 yıl daha sürdüreceğiz. SKODA gibi her yıl satışını artıran bir markanın satış sonrası servis aşamasında markamıza güvenmesi işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor" dedi.

İş birliğini değerlendiren Yüce Auto Genel Müdürü Zafer Başar, "Otomobilin performans, konfor, kullanım ömrü gibi değerlerinin önemli bir bileşeni de motor yağıdır. Uzun yıllardır çözüm ortaklığı gerçekleştirdiğimiz Castrol, markamız ve modellerimize artı bir değer katmaktadır. Bu işbirliğinin uzun yıllar daha sürmesini temenni ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini sürdürüyor
Castrol, Türkiye'deki iş birliklerini sürdürüyor

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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