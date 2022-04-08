Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika

20 yıldan uzun bir süredir Castrol'de görev yapan ve son 7 yıldır da Castrol CEO'su olan Mandhir Singh'in Eylül 2022'de emekliye ayrılmasından sonra Michelle Jou şirketin yeni CEO'su olacak.

bp'den yapılan açıklamada, Castrol'den sorumlu yönetici olan Mandhir Singh'in Eylül 2022 itibariyle emekliye ayrılacağı duyuruldu. 32 yıllık şirket kariyerinin son 20 yılı aşkın süresinde markada yöneticilik yapan Mandhir Singh, ardında önemli bir profesyonel mirasın yanı sıra markanın gelecekteki büyümesine zemin oluşturan güçlü bir platform da bırakıyor. Fransa'da işletme yönetimi yüksek lisansını bitirdikten sonra kariyerine Hong Kong'da Elf Atochem ile başlayan Michelle Jou, 25 yıldan uzun süredir bulunduğu kimya endüstrisindeki satış, pazarlama, tedarik zinciri ve yöneticilik alanlarındaki deneyimiyle markaya stratejik ticari uzmanlık katacak. Jou, 11 Nisan 2022'den itibaren bp'de çalışmaya başlayacak.

Mandhir Singh'ten sonra göreve gelecek olan Michelle Jou son olarak mobilite ve elektrik-elektronik sektörlerine hizmet veren ve dünyanın önde gelen polimer şirketlerinden olan Covestro'da Polikarbon bölümünün Global Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu göreve gelen ilk Asyalı ve ilk kadın olan Jou'nun yönetimindeki Polikarbon bölümü, dünyada kendi alanında lider olurken pek çok global orijinal ekipman üreticisinin (OEM) tercih ettiği güvenilir iş ortağı haline de geldi.

"Sürdürülebilirlik çok önemli"

bp Müşteri ve Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emma Delaney, Castrol'ün, Mandhir Singh yönetiminde, bp'nin entegre bir enerji şirketine dönüşümünde kilit rol oynamasını sağlayacak net bir büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisi belirlediğinin altını çizerek, "Michelle Jou'nun bp'ye katılmasından ve Castrol'ün daha da büyümesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bu güçlü platformun üzerine yeni şeyler inşa edecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Jou'nun strateji uygulama, müşteri odaklılık ve tedarik zinciri alanlarında kapsamlı deneyimi bulunduğu belirtildi.

Michelle Jou, sürdürülebilirlik konusunun kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Covestro'da çalışırken Çin'deki ortaklarımızla ilk kapalı devre iş birliğini kurdum ve sektördeki ilk Karbon Nötr Polikarbonları Almanya pazarıyla buluşturdum. Markanın sürdürülebilirlik ajandasını PATH360 stratejimiz doğrultusunda yürütmeye ve müşterilerimizin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Markanın, bp'nin entegre bir enerji şirketine dönüşme yolundaki üç stratejik ayağından biri olan Akaryakıt Dışı Gelirler & Mobilite iş kolunun bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. - İSTANBUL