Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu

08.04.2022 00:57
Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu

20 yıldan uzun bir süredir Castrol'de görev yapan ve son 7 yıldır da Castrol CEO'su olan Mandhir Singh'in Eylül 2022'de emekliye ayrılmasından sonra Michelle Jou şirketin yeni CEO'su olacak.

20 yıldan uzun bir süredir Castrol'de görev yapan ve son 7 yıldır da Castrol CEO'su olan Mandhir Singh'in Eylül 2022'de emekliye ayrılmasından sonra Michelle Jou şirketin yeni CEO'su olacak.

bp'den yapılan açıklamada, Castrol'den sorumlu yönetici olan Mandhir Singh'in Eylül 2022 itibariyle emekliye ayrılacağı duyuruldu. 32 yıllık şirket kariyerinin son 20 yılı aşkın süresinde markada yöneticilik yapan Mandhir Singh, ardında önemli bir profesyonel mirasın yanı sıra markanın gelecekteki büyümesine zemin oluşturan güçlü bir platform da bırakıyor. Fransa'da işletme yönetimi yüksek lisansını bitirdikten sonra kariyerine Hong Kong'da Elf Atochem ile başlayan Michelle Jou, 25 yıldan uzun süredir bulunduğu kimya endüstrisindeki satış, pazarlama, tedarik zinciri ve yöneticilik alanlarındaki deneyimiyle markaya stratejik ticari uzmanlık katacak. Jou, 11 Nisan 2022'den itibaren bp'de çalışmaya başlayacak.

Mandhir Singh'ten sonra göreve gelecek olan Michelle Jou son olarak mobilite ve elektrik-elektronik sektörlerine hizmet veren ve dünyanın önde gelen polimer şirketlerinden olan Covestro'da Polikarbon bölümünün Global Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu göreve gelen ilk Asyalı ve ilk kadın olan Jou'nun yönetimindeki Polikarbon bölümü, dünyada kendi alanında lider olurken pek çok global orijinal ekipman üreticisinin (OEM) tercih ettiği güvenilir iş ortağı haline de geldi.

"Sürdürülebilirlik çok önemli"

bp Müşteri ve Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emma Delaney, Castrol'ün, Mandhir Singh yönetiminde, bp'nin entegre bir enerji şirketine dönüşümünde kilit rol oynamasını sağlayacak net bir büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisi belirlediğinin altını çizerek, "Michelle Jou'nun bp'ye katılmasından ve Castrol'ün daha da büyümesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bu güçlü platformun üzerine yeni şeyler inşa edecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Jou'nun strateji uygulama, müşteri odaklılık ve tedarik zinciri alanlarında kapsamlı deneyimi bulunduğu belirtildi.

Michelle Jou, sürdürülebilirlik konusunun kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Covestro'da çalışırken Çin'deki ortaklarımızla ilk kapalı devre iş birliğini kurdum ve sektördeki ilk Karbon Nötr Polikarbonları Almanya pazarıyla buluşturdum. Markanın sürdürülebilirlik ajandasını PATH360 stratejimiz doğrultusunda yürütmeye ve müşterilerimizin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Markanın, bp'nin entegre bir enerji şirketine dönüşme yolundaki üç stratejik ayağından biri olan Akaryakıt Dışı Gelirler & Mobilite iş kolunun bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Hong Kong, Fransa, Eylül, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:24:13. #1.11#
SON DAKİKA: Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement