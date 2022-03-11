Castrol VECTON'dan Intercity İstanbul Park pistinde performans - Son Dakika
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Castrol VECTON'dan Intercity İstanbul Park pistinde performans

11.03.2022 17:40
Castrol VECTON'dan Intercity İstanbul Park pistinde performans

Castrol VECTON, Murat Bostancı'nın pilotluğunda Formula 1'in pistlerinden Intercity İstanbul Park'ta performans gösterdi.

Castrol VECTON, Murat Bostancı'nın pilotluğunda Formula 1'in pistlerinden Intercity İstanbul Park'ta performans gösterdi.

Castrol VECTON, sosyal medya kanallarından yapılan anketle Türkiye'nin zorlu yollarından biri seçilen Trabzon- Bayburt yolundan sonra, Murat Bostancı'nın pilotluğunda Formula 1'in pistlerinden Intercity İstanbul Park'ta yüksek performans gösterdi. Karla kaplı pistte, sıfır derecede gerçekleşen çekimlerde 500 beygir ve 2500 nm motor gücüne sahip Ford Trucks F-MAX çekici kullanıldı. Yüksek torklu araçla hızla girilen virajlarda oyuncu Necip Memili, heyecanlı drift deneyimi yaşadı.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, "Tır, kamyon ve otobüs gibi sürekli farklı iklim ve yol koşulları ile karşılaşan ağır vasıta sürücüleri, araç motorlarının uzun süre sorunsuz bir şekilde ve iyi performans ile çalışmasını istiyorlar. Biz de filmimizle Intercity İstanbul Park gibi virajlı ve çok hızlı bir yolda, şartları zorlamak ve Castrol VECTON kullanan araçların performansının daha uzun süre korunabileceğini göstermek istedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Castrol VECTON'dan Intercity İstanbul Park pistinde performans

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İstanbul Park, Formula 1, Bostancı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Castrol VECTON'dan Intercity İstanbul Park pistinde performans - Son Dakika


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