Çavdarhisar'da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı - Son Dakika
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Çavdarhisar'da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı

17.03.2022 12:16
Çavdarhisar'da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli bin 600 kilogram sertifikalı tohumluk fasulye dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli bin 600 kilogram sertifikalı tohumluk fasulye dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaymakam Metin Korkmaz, Yazı İşleri Müdürü Ali Karaağıl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez' in katılımlarıyla düzenlenen programda 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli bin 600 kilogram sertifikalı tohumluk fasulye dağıtımı yapıldı. - KÜTAHYA

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Metin Korkmaz, Çavdarhisar, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çavdarhisar'da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavdarhisar'da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı - Son Dakika
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