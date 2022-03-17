Çavdarhisar'da 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohumluk fasulye dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli bin 600 kilogram sertifikalı tohumluk fasulye dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaymakam Metin Korkmaz, Yazı İşleri Müdürü Ali Karaağıl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez' in katılımlarıyla düzenlenen programda 46 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli bin 600 kilogram sertifikalı tohumluk fasulye dağıtımı yapıldı. - KÜTAHYA