Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Ağarı Köyü'nde çerezlik kabak hasadının başladığı bildirildi.
İlçeye bağlı Ağarı Köyü'nde yaklaşık 600 dekar alanda ekimi yapılan çerezlik kabak kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce personelleri tarafından yapıldı. Ayrıca üreticilere yönelik tarım sayımı ve desteklemeler hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Çavdarhisar'da Çerezlik Kabak Hasadı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?