Çavdarhisar\'da Çiftçilere Nohut Tohumu Dağıtıldı

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 19 bin 825 kilogram 50 hibeli Azkan cinsi nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde bin 586 dekar alanda ekimi yapılacak olan 19 bin 825 kilo yüzde 50 hibeli Azkan cinsi nohut tohumu çiftçilere teslim edildi.

Teslimat törene Kaymakam Murat Ak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Halil Günay ve ilgili daire amirleri katıldı. - KÜTAHYA