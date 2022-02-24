Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı - Son Dakika
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Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı

24.02.2022 11:25
Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürlerinin Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile birlikte okul arazisinde uygulanabilecek projeleri istişare ettiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürlerinin Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile birlikte okul arazisinde uygulanabilecek projeleri istişare ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürleri, Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Gülmez, Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile birlikte okul arazisinde uygulanabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

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Anadolu Lisesi, Çavdarhisar, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı - Son Dakika
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